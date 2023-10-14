В США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля
Соединённые Штаты должны отдельно рассматривать вопросы поддержки Украины и Израиля. Об этом заявил член палаты представителей, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
«Они заслуживают отдельного голосования… независимо о того, что вы думаете об Израиле и Украине», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.