Катар потребовал снятия блокады с сектора Газа

Катар выступает против блокады сектора Газа и призыва к принудительному переселению мирных жителей анклава. Об этом сообщает МИД королевства на официальной странице в соцсети X (бывший Twitter).

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«Государство Катар подчеркивает категорическое неприятие попыток насильственного изгнания братского палестинского народа из сектора Газа, призывает снять блокаду и обеспечить полную защиту гражданского населения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.