«Наступает следующий этап. Готовы ли вы?». Нетаньяху обратился к военным вблизи сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил подразделения ЦАХАЛ вблизи сектора Газа и рассказал о дальнейших планах руководства страны. Об этом пишет Jerusalem Post.
Премьер обсудил с солдатами и офицерами текущую обстановку и спросил их о готовности к очередному этапу.
«Наступает следующий этап. Готовы ли вы к следующему этапу?», — поинтересовался Нетаньяху.
По данным издания, военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.
Напомним, что 7 октября на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Боевики движения предприняли ряд атак на израильские населенные пункты и военные базы.
Премьер в первый же день заявил, что страна не просто проводит операцию, она ведет войну. В дальнейшем он позволил себе ряд резких заявлений о противнике и предупредил, что в ближайшее время ЦАХАЛ проведет наземную операцию, в ходе которой навсегда устранит угрозу, исходящую от ХАМАС.
Его высказывания вызвали крайне негативную реакцию у властей Ирана, Сирии, Ирака, Египта и ряда других стран. Так, Тегеран предупредил, что действия Тель-Авива могут привести к расширению конфликта и тяжелым последствиям для Израиля.