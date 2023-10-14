«Наступает следующий этап. Готовы ли вы?». Нетаньяху обратился к военным вблизи сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил подразделения ЦАХАЛ вблизи сектора Газа и рассказал о дальнейших планах руководства страны. Об этом пишет Jerusalem Post.

Премьер обсудил с солдатами и офицерами текущую обстановку и спросил их о готовности к очередному этапу.

«Наступает следующий этап. Готовы ли вы к следующему этапу?», — поинтересовался Нетаньяху.

По данным издания, военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.

Напомним, что 7 октября на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Боевики движения предприняли ряд атак на израильские населенные пункты и военные базы.

Премьер в первый же день заявил, что страна не просто проводит операцию, она ведет войну. В дальнейшем он позволил себе ряд резких заявлений о противнике и предупредил, что в ближайшее время ЦАХАЛ проведет наземную операцию, в ходе которой навсегда устранит угрозу, исходящую от ХАМАС.