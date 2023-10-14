Ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в войне с Израилем, рассказал в интервью IRNA глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой. Об этом пишет РБК.

Министр отметил, что движение учло все возможные сценарии развития конфликта. Он добавил, что Израилю и его сторонникам следует воздержаться от дальнейших обстрелов сектора Газа, а также от наземной операции.

Глава МИД предупредил, что через несколько часов может быть слишком поздно принимать такие решения.

«Любой шаг сопротивления [«Хезболлы»] вызовет огромное землетрясение [в Израиле]», — подчеркнул Абдоллахиян.

Руки лидеров сопротивления лежат на оружии, пояснил он. В том случае, если мировое сообщество промедлит и не вмешается в конфликт, в ответ на действия Тель-Авива будут приняты соответствующие меры, констатировал дипломат.