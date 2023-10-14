Арестович* указал на ошибки ВСУ и призвал к выборам в стране

Арестович* указал на ошибки ВСУ в контрнаступлении и призвал к выборам в стране
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* указал на ошибки военно-политического руководства Киева и призвал провести в стране выборы. Об этом он высказался в своем блоге.
По словам общественного деятеля, Украина остро нуждается в смене власти, а выступающие против проведения выборов вскоре «начнут молиться» на эту «единственную надежду выхода из стратегического тупика».
Арестович* обратил внимание, что действующее руководство страны «глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов», а также портит отношения с соседями и главными партнерами Киева.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили две главные ошибки, считает Арестович. В качестве первой он назвал большие траты войск и ресурсов ради попытки удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), а второй ошибкой стала не построенная своевременно сеть оборонительных сооружений на всех участках фронта, передает РБК.
12 октября депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила, что украинская полиция завела уголовное дело против Арестовича*.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.