Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* указал на ошибки военно-политического руководства Киева и призвал провести в стране выборы. Об этом он высказался в своем блоге.

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По словам общественного деятеля, Украина остро нуждается в смене власти, а выступающие против проведения выборов вскоре «начнут молиться» на эту «единственную надежду выхода из стратегического тупика».

Арестович* обратил внимание, что действующее руководство страны «глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов», а также портит отношения с соседями и главными партнерами Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили две главные ошибки, считает Арестович. В качестве первой он назвал большие траты войск и ресурсов ради попытки удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), а второй ошибкой стала не построенная своевременно сеть оборонительных сооружений на всех участках фронта, передает РБК.