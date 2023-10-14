Глава МИД Украины Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь вернуть сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украину.
В интервью телеканалу «1+1» Кулеба заявил, что позвонил Блинкену и попросил его помочь открыть возобновить работу McDonald's на Украине, после того, как увидел, что все рестораны этой сети закрыты в стране, передает РИА «Новости».
«И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?» – рассказал Кулеба, добавив, что личного мотива не было, потому что он сам не ест в McDonald's.
Он считает, что закрытие этой сети на Украине было несправедливым, а присутствие McDonald's в любой стране – это сигнал инвесторам, работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности МИД Украины.
Ранее Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Глава украинского МИД рассказал Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.