Участники саммита Р20 включили позицию по Украине в заявление

Участники парламентского саммита стран «Большой двадцатки» (P20) включили в свое заявление позицию по Украине, согласованную ранее на саммите лидеров стран G20. Об этом сообщает РИА Новости.

В принятом совместном заявлении отмечается, что «параграфы 19-26 взяты из Нью-Делийской декларации лидеров G20».

В декларации лидеров G20 украинский кризис упоминался наряду с остальными горячими точками на планете. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, «исключительно в контексте необходимости урегулирования» всех конфликтов, которые в мире существуют». Подчеркивалось, что улаживание конфликтов должно происходить согласно принципам Устава ООН.