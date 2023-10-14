Участники саммита Р20 включили позицию по Украине в заявление
Участники парламентского саммита стран «Большой двадцатки» (P20) включили в свое заявление позицию по Украине, согласованную ранее на саммите лидеров стран G20. Об этом сообщает РИА Новости.
В принятом совместном заявлении отмечается, что «параграфы 19-26 взяты из Нью-Делийской декларации лидеров G20».
В декларации лидеров G20 украинский кризис упоминался наряду с остальными горячими точками на планете. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, «исключительно в контексте необходимости урегулирования» всех конфликтов, которые в мире существуют». Подчеркивалось, что улаживание конфликтов должно происходить согласно принципам Устава ООН.
Заседание парламентского форума стран «Большой двадцатки» проходило в Нью-Дели 13-14 октября. В нем участвовали председатели и заместители спикеров парламентов.