Экс-канцлер ФРГ рассказал, как можно закончить конфликт на Украине

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что не верит в то, что поставки все большего количества вооружений на Украину могут закончить конфликт, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

Шредер считает, что украинский конфликт можно завершить «на уровне действующих лидеров правительств и государств», при этом он подчеркнул, что его огорчает, что Франция и Германия в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких успехов в направлении мирного урегулирования.