Египет отказался пропускать граждан США через КПП «Рафах»

Власти Египта отказались пропускать граждан Соединенных Штатов через КПП «Рафах», пишет телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источник.

«Египетские власти отказались позволить американским гражданам проход через наземный переход «Рафах», — пояснил источник.

Собеседник телеканала отметил, что Каир не одобрил инициативу, согласно которой предлагалось открыть проход из сектора Газа только для иностранцев.

Ранее сообщалось, что власти Египта и Израиля согласовали детали эвакуации американцев из сектора Газа через наземный переход.