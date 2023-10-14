Египет отказался пропускать граждан США через КПП «Рафах»

Власти Египта отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах»
Власти Египта отказались пропускать граждан Соединенных Штатов через КПП «Рафах», пишет телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источник.
«Египетские власти отказались позволить американским гражданам проход через наземный переход «Рафах», — пояснил источник.
Собеседник телеканала отметил, что Каир не одобрил инициативу, согласно которой предлагалось открыть проход из сектора Газа только для иностранцев.
Ранее сообщалось, что власти Египта и Израиля согласовали детали эвакуации американцев из сектора Газа через наземный переход.
Напомним, что 7 октября на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удары по израильским населенным пунктам и военным базам. В ответ ЦАХАЛ нанес ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.