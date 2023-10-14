Зеленский потребовал от журналистов перестать писать о коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский не под запись потребовал от представителей СМИ прекратить поднимать тему коррупции в своих материалах, пока идут боевые действия. Об этом на конференции National Media Talk 2023, проходившей в Киеве, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостова, ее слова приводит украинское издание New Voice.

По словам Мостовой, глава Украины призвал журналистов не писать о коррупции после выхода резонансного расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны. Она добавила, что Зеленский не предложил никаких альтернатив на случай выявления фактов коррупции в стране — например, обращаться к властям напрямую для принятия требуемых мер, — и просто потребовал замалчивать данную тему.