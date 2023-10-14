СМИ: Лувр приостановил работу из-за угрозы взрыва

Один из крупнейших музеев Франции - Лувр - закрыл двери для посетителей в субботу после поступивших сообщений о бомбе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, посетителей музея срочно эвакуировали, полиция оцепила дворец, проводится проверка.

В пресс-службе музея корреспонденту ТАСС сообщили, что приостановка работы связана с "получением письменного сообщения с предупреждением об опасности, угрожающей музею и его посетителям". "Лувр принял решение, учитывая сложившуюся в стране ситуацию (вечером в пятницу было объявлено чрезвычайное положение), эвакуировать здание музея и закрыть его на весь день для проведения необходимых проверок", - сообщил собеседник агентства. Также всем посетителям, у которых были забронированы билеты на субботу, пообещали вернуть их стоимость.