В Польше мужчина забрался на памятник и угрожает устроить взрыв

В центре Варшавы неизвестный мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы. Он угрожает привести в действие взрывное устройство, пишет портал Wirtualna Polska.

«У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель», — рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли правоохранители, в том числе переговорщики и контртеррористическая группа, уточнили в пресс-службе полиции.

Силовики оцепили место происшествия, добавили в ведомстве.