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В Польше мужчина забрался на памятник и угрожает устроить взрыв

В центре Варшавы неизвестный мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы. Он угрожает привести в действие взрывное устройство, пишет портал Wirtualna Polska.

«У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель», — рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли правоохранители, в том числе переговорщики и контртеррористическая группа, уточнили в пресс-службе полиции.

Силовики оцепили место происшествия, добавили в ведомстве.

Отмечается, что монумент представляет собой напоминающий трап самолета шестиметровый треугольник со ступенями по одной из граней. Он посвящен памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском.

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