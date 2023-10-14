В Польше мужчина забрался на памятник и угрожает устроить взрыв
В центре Варшавы неизвестный мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы. Он угрожает привести в действие взрывное устройство, пишет портал Wirtualna Polska.
«У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель», — рассказал очевидец.
На место происшествия прибыли правоохранители, в том числе переговорщики и контртеррористическая группа, уточнили в пресс-службе полиции.
Силовики оцепили место происшествия, добавили в ведомстве.
Отмечается, что монумент представляет собой напоминающий трап самолета шестиметровый треугольник со ступенями по одной из граней. Он посвящен памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском.
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