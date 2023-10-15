Расколотая страна: чем могут закончится парламентские выборы в Польше

В Польше сегодня пройдут парламентские выборы. Результаты голосования должны определить, останется ли у власти правящие страной уже восемь лет национал-консерваторы из партии "Право и справедливость" (ПиС) или же их сменит либеральная оппозиция во главе с бывшим польским премьер-министром Дональдом Туском.

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Ко дню выборов Польша пришла расколотой. У значительной части поляков ПиС вызывает резкое недовольство, но при этом ее поддерживает как минимум треть населения страны. Противники правящей партии уверены, что, оставшись у власти, она может окончательно разрушить демократию в стране и довести Польшу до выхода из Евросоюза. Сторонникам, наоборот, нравится национально-ориентированный курс правительства и его "непримирая" риторика в адрес ЕС и западных стран.

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Избирательная кампания на этом фоне превратилась в открытый конфликт между ПиС и "Гражданской коалицией" (ГК) Туска. Стороны использовали любой подходящий повод для взаимных обвинений, не стесняли себя в выражениях в адрес друг друга, запугивали избирателей, а также угрожали отправить оппонентов за решетку в случае своей победы.

Текущие соцопросы обещают ПиС первое место на выборах, но с результатом примерно 35-37 процентов. В одиночку большинства в парламенте она не получит и может только рассчитывать на коалицию с право-радикальной "Конфедерацией". Но та пока заняла позицию "против всех" и утверждает, что не намерена ни с кем объединяться после выборов. В то же время ГК вместе со своими потенциальными союзниками - "Левыми" и центристским "Третьим путем" - вполне может набрать большинство, но с очень небольшим перевесом - буквально в несколько мандатов.

При этом почти половина поляков и большинство сторонников оппозиции опасаются, что власть сфальсифицирует результаты выборов, а оппозиционные лидеры дополнительно подогревают эти настроения.

"Это правительство готово на любые плохие поступки", - заявил Туск в пятницу на предвыборном митинге в Хшануве на юге Польши.

Власти в ответ на эти заявления прямо обвинили Туска в намерении разжечь "хаос" и "восстание" в стране.

То, что предвыборный словесный конфликт между ПиС и ГК после голосования может перерасти в гражданское столкновение, не выглядит совсем невероятным. Обстановка в Польше накалена до предела, а интерес к выборам сейчас выше, чем был даже в 1989 году. Как отреагирует оппозиция в случае, если она не наберет большинства мест в парламенте - неизвестно. ГК способна вывести на улицы Варшавы сотни тысяч людей, что она недавно и продемонстрировала, организовав в польской столице предвыборную и одновременно антиправительственную демонстрацию. Поэтому соблазн вновь отмобилизовать своих сторонников, чтобы с их помощью оспорить результаты выборов, если они не устроят оппозицию, может быть очень велик. К тому же Туска поддерживает Брюссель и западные страны Евросоюза, желающие скорейшей смены власти в Варшаве.