СМИ: Египет и Израиль пропустят граждан США через КПП «Рафах»

Власти Египта и Израиля договорились пропустить граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что Тель-Авив и Каир согласились предоставить гражданам США право прохода через пункт. Он будет открыт для них в субботу, 14 октября.

Ранее сообщалось, что на фоне военных действий между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС Вашингтон принял решение об экстренной эвакуации граждан США из макрорегиона.