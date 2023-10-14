СМИ: Египет и Израиль пропустят граждан США через КПП «Рафах»
Власти Египта и Израиля договорились пропустить граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Источник отметил, что Тель-Авив и Каир согласились предоставить гражданам США право прохода через пункт. Он будет открыт для них в субботу, 14 октября.
Ранее сообщалось, что на фоне военных действий между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС Вашингтон принял решение об экстренной эвакуации граждан США из макрорегиона.
В Белом доме уточнили, что вывоз американских граждан будет осуществляться чартерными рейсами местных и европейских авиаперевозчиков.
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