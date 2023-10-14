Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner он сказал, что Зеленский может отдать Одессу и Харьков. Также эксперт отметил, что Москва не изменила своих условий для завершения конфликта: в первую очередь, Украина, "а точнее то, что от нее останется", должна быть нейтральной.

По словам Макгрегора, без помощи США Украина не сможет сопротивляться. Если Вашингтон перестанет помогать, то и другие члены НАТО тоже это сделают. В этом случае Украина вообще не сможет противостоять ВС РФ и "это будет концом для Зеленского", резюмировал эксперт.