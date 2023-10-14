Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований извинений от Зеленского

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина уволен. Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства, который потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, сообщил об этом в соцсети Х (ранее Twitter).

Ясина сравнил пресс-секретаря с сапером, которого «можно подорвать миной»

«Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», - написал он.

После заявлений в адрес украинского президента Ясину временно отстранили от должности. По информации радиостанции RMF24, окончательное решение об увольнении экс-пресс-секретаря польского МИД было принято после его очередного заявления.