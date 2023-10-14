Армения утвердила ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«13 октября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», – сказано в заявлении.

Также президент утвердил ретроактивное признание юрисдикции МУС.

Национальное Собрание Армении 3 октября 2023 года ратифицировало Римский статут МУС. Необходимость этого объяснили тем, что Ереван сможет поднять в МУС «вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и её населения».

В МИД РФ заявили, что присоединение Армении к Римскому статуту является «абсолютно недружественным шагом».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин сказал, что МУС является не судом, а «политизированной прозападной структурой, выполняющей заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур».

Протесты прозвучали и в Армении. В Республиканской партии Армении (РПА) указали, что решение властей о ратификации Римского статута нанесёт непоправимый удар по армяно-российским отношениям.

В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали США, Китай и Россия.