Республиканцы выдвинули на пост спикера противника помощи Киеву
Представители Республиканской партии выдвинули на пост спикера палаты представителей Конгресса США председателя юридического комитета Джима Джордана (штат Огайо). Об этом пишут обозреватели Эмили Брукс и Майк Шнелл в статье для The Hill.
По данным экспертов, Джордан набрал 124 голоса, ему удалось значительно опередить конкурента, республиканца от штата Джорджия Остина Скотта.
Лидер республиканской фракции Стив Скализ (штат Луизиана) отказался от дальнейшей борьбы, когда понял, что не получит большинство голосов, отметили авторы статьи.
«Думаю, что я тот человек, который может собрать нашу команду вместе, а затем помочь нашей команде рассказать стране, что мы делаем и почему это важно для них», — прокомментировал Джордан свою победу.
Аналитики уточнили, что ранее конгрессмен выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. Он объяснил это тем, что стране следует сосредоточиться на решении внутренних проблем, в частности, на борьбе с уличной преступностью.