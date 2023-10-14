Эр-Рияд уведомил Вашингтон о приостановке нормализации отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США Джо Байдена о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, Эр-Рияд прекратил дипломатическую работу по нормализации отношений в свете обострения палестино-израильского конфликта. Саудовское руководство на днях довело свою позицию до сведения американской стороны. Оно охарактеризовало такое решение как паузу, а не конец дипломатических усилий на этом направлении.
В свою очередь американский чиновник сообщил Bloomberg, что администрация Байдена продолжит поддерживать контакты с саудовцами, а информацию о приостановке нормализации отношений не получала.
Агентство считает, что решение Эр-Рияда стало "серьезным ударом по амбициям президента ДжоБайдена" и его политике на Ближнем Востоке. Вашингтонская администрация намеревалась содействовать переговорам о нормализации в регионе, несмотря на эскалацию насилия.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с еврейским государством.
Соответствующие переговоры будут отложены. Когда они возобновятся, вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо отдать больший приоритет, сообщил источник Reuters. Как заявил другой собеседник агентства, Вашингтон на текущей неделе потребовал от Эр-Рияда осудить действия радикального палестинского движения ХАМАС, однако министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался это сделать.