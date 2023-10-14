Эр-Рияд уведомил Вашингтон о приостановке нормализации отношений с Израилем

По их данным, Эр-Рияд прекратил дипломатическую работу по нормализации отношений в свете обострения палестино-израильского конфликта. Саудовское руководство на днях довело свою позицию до сведения американской стороны. Оно охарактеризовало такое решение как паузу, а не конец дипломатических усилий на этом направлении.

В свою очередь американский чиновник сообщил Bloomberg, что администрация Байдена продолжит поддерживать контакты с саудовцами, а информацию о приостановке нормализации отношений не получала.

Агентство считает, что решение Эр-Рияда стало "серьезным ударом по амбициям президента ДжоБайдена" и его политике на Ближнем Востоке. Вашингтонская администрация намеревалась содействовать переговорам о нормализации в регионе, несмотря на эскалацию насилия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с еврейским государством.