Мысли США о подготовке к войнам с Россией и КНР вызвали тревогу в Китае

Проникновение идеи подготовки к возможным войнам с Россией и Китаем в повестку США вызывает тревогу, пишет китайское государственное издание Global Times.

Ранее межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, в котором говорится о том, что ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в изменениях, как количественных, так и структурных, пишет Global Times, передает РИА «Новости». Авторы исследования назвали ядерные конфликт США с Россией и КНР все более вероятным.

Видео дня

Издание отмечает, что военные расходы США составляют почти 40% от общемировых расходов на оборону, и указывает на их резкий рост за последние несколько лет – 2023 году они достигнут 813,3 млрд долларов.

«Но для этих политиков даже этого недостаточно», – считают авторы.

Доклад «полон геополитического фанатизма и военных образов, независимо от того, станет ли он на самом деле «руководством» для принятия решений Вашингтоном», пишет издание. Авторы называют доклад «опасным» и считают, что «все миролюбивые страны должны противостоять и противодействовать ему».

«И Китай, и Россия являются ядерными державами, и все знают, что провоцировать конфронтацию между ядерными державами - безумная идея. Даже продвижение гонки ядерных вооружений под лозунгом «сдерживания» является катастрофическим шагом назад для истории. Политические элиты Вашингтона, жившие в период холодной войны, не могут этого не знать», – подчеркивает издание.

Указывается, что «тот факт, что такой абсурдный и фальшивый доклад» был представлен конгрессом, «является одновременно сюрреалистическим и неудивительным». Это «соответствует сегодняшней искаженной политической атмосфере в Вашингтоне», считают авторы статьи.

Подобное преувеличение угроз и создание воинственной атмосферы не могут не вызвать подозрения, отмечает газета. Авторы отметили резкий рост акций американской оборонной промышленности на фоне недавней эскалации конфликта Палестины и Израиля, в то время как оборонные компании США также стали бенефициарами продолжающегося украинского конфликта.

В китайском издании указали, что военно-промышленный комплекс подталкивает Вашингтон представлять и даже готовиться к идеям, которые когда-то считались невозможными.

«Реальность такова, что подобная риторика становится все более политически приемлемой в сегодняшнем Вашингтоне. Идея «подготовки к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем», когда-то являвшаяся маргинальной фантазией, постепенно проникла в повестку дня Вашингтона, это крайне тревожно», – заключили авторы статьи, указав, что, если бы Вашингтон принял хотя бы небольшую часть рекомендаций из доклада, возможные вред и угрозы для мира во всем мире были бы неизмеримы и обернулись бы неприятными последствиями для самих США.