В Германии предложили сократить помощь украинским беженцам
Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст выступил с инициативой сократить оказываемую украинским беженцам в Германии помощь, информирует издание Spiegel.
Политик считает, что беженцы с Украины не должны получать пособия, которые предусмотрены для граждан ФРГ. Помощь им должна оказываться в соответствии с Законом о пособиях соискателям убежища.
Представители других федеральных земель, в свою очередь, заявили, что стоит ограничить приток беженцев в Германию.
«Самое важное – это принять меры, чтобы меньше людей прибывало», – приводит издание слова премьер-министра земли Гессен Бориса Рейна.
По его словам, финансирование помощи беженцам – это проблема. Он указал, что для этих целей нужны значительные средства, что может вылиться в «перекосы» в бюджете.