В Германии предложили сократить помощь украинским беженцам

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст выступил с инициативой сократить оказываемую украинским беженцам в Германии помощь, информирует издание Spiegel.

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Политик считает, что беженцы с Украины не должны получать пособия, которые предусмотрены для граждан ФРГ. Помощь им должна оказываться в соответствии с Законом о пособиях соискателям убежища.

Представители других федеральных земель, в свою очередь, заявили, что стоит ограничить приток беженцев в Германию.

«Самое важное – это принять меры, чтобы меньше людей прибывало», – приводит издание слова премьер-министра земли Гессен Бориса Рейна.