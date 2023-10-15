$97.31+0.31102.55-0.48

В США назвали претендентов на территории Украины

Три европейские страны — Венгрия, Польша и Румыния — могут претендовать на территории, которые сейчас принадлежат Украине. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

В США назвали претендентов на территории Украины
© Lenta.ru

По предположению бывшего американского разведчика, если эти страны заявят о своих территориальных интересах, то это может привести к полному распаду Украины.

«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски», — предрек Риттер.

Ранее Риттер предположил, что Запад может заставить Украину отказаться от территорий. По его словам, НАТО понимает, что не сможет предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть территории.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости