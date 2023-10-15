В США назвали претендентов на территории Украины

Три европейские страны — Венгрия, Польша и Румыния — могут претендовать на территории, которые сейчас принадлежат Украине. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

© Lenta.ru

По предположению бывшего американского разведчика, если эти страны заявят о своих территориальных интересах, то это может привести к полному распаду Украины.

«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски», — предрек Риттер.