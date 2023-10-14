Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе

После гибели школьного учителя от ножа 20-летнего радикала власти Франции задействуют до 7 тысяч солдат сил Sentinelle. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

«До 7000 солдат из сил Sentinel будут развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», – сказано в сообщении Елисейского дворца.

Решение было принято Макроном после совещания по безопасности, состоявшегося в пятницу вечером.

Накануне утром 20-летний молодой человек с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Французские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщили, что во время атаки нападавший прокричал «Аллах Акбар!».

Погиб учитель, ещё трое сотрудников лицея получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Им оказался 20-летний Мохаммед Могушков. Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми установлен полицейский контроль, а также в список лиц, угрожающих нацбезопасности (fiche S).

Возле другой школы задержали брата напавшего, также арестованы еще шесть человек.

В субботу утром восемь человек все еще находятся под стражей.

Антитеррористическая прокуратура Франции возбудила дела по фактам «убийства, связанного с террористическим актом», покушения на убийство и создания преступной террористической группировки.