Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
После гибели школьного учителя от ножа 20-летнего радикала власти Франции задействуют до 7 тысяч солдат сил Sentinelle. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.
«До 7000 солдат из сил Sentinel будут развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», – сказано в сообщении Елисейского дворца.
Решение было принято Макроном после совещания по безопасности, состоявшегося в пятницу вечером.
Накануне утром 20-летний молодой человек с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Французские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщили, что во время атаки нападавший прокричал «Аллах Акбар!».
Погиб учитель, ещё трое сотрудников лицея получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Им оказался 20-летний Мохаммед Могушков. Выяснилось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми установлен полицейский контроль, а также в список лиц, угрожающих нацбезопасности (fiche S).
Возле другой школы задержали брата напавшего, также арестованы еще шесть человек.
В субботу утром восемь человек все еще находятся под стражей.
Антитеррористическая прокуратура Франции возбудила дела по фактам «убийства, связанного с террористическим актом», покушения на убийство и создания преступной террористической группировки.
После нападения во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.