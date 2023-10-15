Иран пригрозил Израилю последствиями из-за «геноцида»

Иран пригрозил последствиями для Израиля, если тот не прекратит геноцид, предупредив, что «ситуация может выйти из-под контроля». Такое заявление опубликовано в аккаунте миссии Ирана при ООН в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может вызвать далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик», — указано в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы». По словам министра, ливанская группировка может встать на сторону ХАМАС, если Израиль не прекратит военные действия в Газе.