СМИ: КПП на границе Египта и Газы могут открыть для эвакуации жителей

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа могут вновь открыть в субботу, 14 октября, для эвакуации жителей Газы.

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Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на американский Госдеп.

«В субботу контрольно-пропускной пункт «Рафах» может быть открыт», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, представители Госдепа обсуждают с коллегами из Израиля и Египта создание гуманитарного коридора для безопасной эвакуации жителей сектора Газа.