В ООН сообщили об отсутствии доступа к питьевой воде в секторе Газа

У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения ее подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний, — говорится в заявлении УКГВ.