Тысячи людей вышли в Нью-Йорке в поддержку Палестины

В Нью-Йорке тысячи демонстрантов вышли на улицы города в пятницу, 13 октября, на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

Демонстранты призывали к прекращению «израильской оккупации» и «освобождению» палестинских территорий. Многие из участников мирной акции несли флаг Палестины. Кроме того, протестующие скандировали лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». Как отмечает издание, по мнению некоторых еврейских организаций, лозунг призывает к уничтожению Израиля и является антисемитским. В то же время использующие данный слоган утверждают, что он призывает к равенству палестинцев и израильтян.

Акции в поддержку Палестины прошли и в других американских городах. В частности, в Майами на улицы вышли около 200 человек.

Ранее сообщалось, что в немецких городах проходят акции в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.