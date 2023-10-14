Главы Минфинов США, Франции и Великобритании обсудили санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с коллегами из Франции и Великобритании продолжение финансовой поддержки Украины и противодействие обходу антироссийских санкций, передает РИА Новости, ссылаясь заявление по итогам встречи от американского ведомства.

В ходе встречи Йеллен выразила благодарность Парижу за "плотную кооперацию" с Вашингтоном в области действий Запада, связанных с конфликтом на Украине. До этого сообщалось, что Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза. Также сообщалось, что США введут санкции против физлиц и компаний за помощь России.