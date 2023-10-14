На севере сектора Газа нашли тела пропавших израильтян

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в ходе военной операции на территории сектора Газа тела пропавших израильтян. Об этом сообщает газета Haaretz.

Издание отмечает, что за последние 24 часа также были найдены предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных боевиками ХАМАС. Находки удалось обнаружить после того, как «тысячи палестинцев были вынуждены бежать из северной части сектора Газа».

Ранее 14 октября Россия предложила Совету Безопасности ООН призвать к немедленному устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке.