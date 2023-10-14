Экс-аналитик ЦРУ раскрыл опасность для Украины из-за Израиля

Западные страны в ближайшее время отодвинут войну между Россией и Украиной на задний план из-за ситуации с Израилем. Об этом пишет бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works, передает РИА Новости.

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«Она станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним», — сказал он.

Эксперт считает, что в итоге Вооруженным силам Украины будет тяжело «даже поддерживать позиции», не говоря уже о наступлении.

В начале недели журнал Foreign Policy писал о возникших в Европе опасениях по поводу нехватки ресурсов для Израиля из-за продолжающихся поставок военной помощи на Украину.

Кроме того, телеканал NBC сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта. Тогда конгресс сможет одобрить обе инициативы одновременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе продемонстрировал свой страх — возможное сокращение или вовсе отказ западных стран от помощи Украине, пишет The Hill.