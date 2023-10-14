Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии

Сирия предупредила Израиль о недопустимости дальнейшего расширения конфликта и разрастания его от территорий Палестины до других стран Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдада.

Фейсал аль-Микдад считает, что Израиль и все страны, занявшие его сторону, не должны стремиться к «распространению агрессивных действия» и уничтожению народа Палестины.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан прибыл в Дамаск в рамках своего турне по странам региона после того, как провел переговоры о ситуации в Палестине в Ираке и Ливане. Накануне до его прибытия в Дамаск Израиль нанес удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо и тем самым вывел их из строя.