В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с номерами РФ

В Чехии опровергли информацию о конфискации в республике машины с номерами РФ
Чешские власти отвергли информацию о конфискации в республике автомобиля с российскими государственными регистрационными номерами. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.
"Чешские власти отвергают это [конфискацию машины с номерами РФ]", - говорится в сообщении.
По данным портала, никаких инцидентов с автомобилями с российскими номерами не зафиксировала и чешская полиция. ТАСС обратился за подтверждением информации в Таможенное управление Чехии.
Пресс-секретарь Таможенного управления Чехии Гана Прудичова в интервью Чешскому телевидению сказала ранее:
"На внутреннем рынке [республики] мы не будем задерживать вещи и легковые автомобили российских граждан, так как они уже были допущены [через внешние границы Евросоюза] в ЕС".
Проблему с их допуском или отказом в нем будут решать, по ее словам, власти государств - членов сообщества, граничащих с Россией.
Сайт "Известий" 2 октября проинформировал, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. При этом издание ссылалось на имевшийся в его распоряжении ответ правительства Германии на соответствующий запрос депутата Бундестага Евгения Шмидта.