В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с номерами РФ

Чешские власти отвергли информацию о конфискации в республике автомобиля с российскими государственными регистрационными номерами. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

"Чешские власти отвергают это [конфискацию машины с номерами РФ]", - говорится в сообщении.

По данным портала, никаких инцидентов с автомобилями с российскими номерами не зафиксировала и чешская полиция. ТАСС обратился за подтверждением информации в Таможенное управление Чехии.

Пресс-секретарь Таможенного управления Чехии Гана Прудичова в интервью Чешскому телевидению сказала ранее:

"На внутреннем рынке [республики] мы не будем задерживать вещи и легковые автомобили российских граждан, так как они уже были допущены [через внешние границы Евросоюза] в ЕС".

Проблему с их допуском или отказом в нем будут решать, по ее словам, власти государств - членов сообщества, граничащих с Россией.