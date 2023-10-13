Байден сравнил боевиков ХАМАС и "Аль-Каиды"

"Чем больше мы узнаем об этой атаке, тем более ужасающей она оказывается. Потеряны более тысячи невинных жизней, в том числе 27 американцев", - заявил Байден. "На фоне этих парней "Аль-Каида" кажется невинной. Они - сущее зло", - сказал лидер США.