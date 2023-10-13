В центральной части Израиля зазвучала воздушная тревога

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что в центральной части страны и городе Ашдод в Южном округе еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги.

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13 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что палестинское движение ХАМАС является единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.