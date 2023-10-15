Блинкен и Ван И обсудили конфликт в Израиле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен превел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, они обсудил важность поддержания стабильности в ближневосточном регионе и предотвращение вовлечения новых участников в палестино-израильский конфликт.

Также они подчеркнули важность поддержания открытых каналов коммуникаций и ответственного управления отношениями США и КНР, передает РИА «Новости».