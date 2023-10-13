В ООН сообщили о критическом состоянии системы здравоохранения сектора Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что система здравоохранения сектора Газа находится на грани коллапса. Заявление руководителя международной организации передает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время морги на территории сектора Газа переполнены. Более того, после эскалации палестино-израильского конфликта на указанной территории умерли 11 медицинских работников. Как сказал генсек ООН, в момент убийства они исполняли свои служебные обязанности.

«Система здравоохранения находится на грани коллапса. <...> За последние несколько дней произошло 34 нападения на медицинские учреждения», — подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что госпитали на юге сектора Газа также оказались переполнены. Из-за этого они больше не могут принимать пациентов, количество которых может увеличиться из-за эвакуации людей из северных районов.

Как сказал руководитель международной организации, перемещение одного миллиона палестинцев на юг сектора Газа крайне опасно. В некоторых случаях сделать подобное в принципе будет невозможно, уточнил Гутерриш.