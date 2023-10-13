В МВД Франции связали атаку на лицей с обострением конфликта на Ближнем Востоке

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта.

© Unsplash

Об этом он сообщил телеканалу TF1 со ссылкой на данные разведки Франции, передает РИА «Новости».

Ранее в офисе премьер-министра сообщили, что в стране ввели режим террористической угрозы. Граждан попросили сохранять бдительность. После трагического инцидента несколько тысяч военных будут патрулировать торговые центры и другие общественные места.