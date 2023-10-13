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Макрон созвал совещание по безопасности после нападения в Аррасе

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности после нападения мужчины с ножом на одну из школ в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на французское СМИ.

Макрон созвал совещание по безопасности после нападения в Аррасе
© globallookpress.com

«Макрон проводит с 19:45 по московскому времени совещание по вопросам безопасности в Елисейской дворце после нападения с ножом в Аррасе», — говорится в тексте.

Отмечается, что на встречи присутствуют глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие.

Напомним, что 13 октября мужчина напал на школьников в лицее Гамбетта во французском Аррасе. Перед нападением он прокричал «Аллах Акбар!». В результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения. Позже нападавшего задержали.

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