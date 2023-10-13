Макрон созвал совещание по безопасности после нападения в Аррасе

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности после нападения мужчины с ножом на одну из школ в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на французское СМИ.

«Макрон проводит с 19:45 по московскому времени совещание по вопросам безопасности в Елисейской дворце после нападения с ножом в Аррасе», — говорится в тексте.

Отмечается, что на встречи присутствуют глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие.