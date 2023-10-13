Гутерриш высказался о требуемой Израилем эвакуации в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.
"Перемещение более 1 млн человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья крайне опасно, а в некоторых случаев просто невозможно, - сказал он журналистам. "Больницы в секторе Газа переполнены и не смогут принять пациентов с севера [анклава] <...>, система здравоохранение находится на гране краха <...>, на территории всего анклава кризис водоснабжения", - добавил Гутерриш.
При этом, как уточняет генеральный секретарь ООН, сотрудники всемирной организации работают круглосуточно, чтобы поддержать население сектора Газа.
Ранее ООН потребовало от правительства Израиля отменить свое требование об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг анклава, так как перемещение ведет к гуманитарной катастрофе. В ООН призвали к немедленному обеспечению доступа к гуманитарной помощи без каких-либо условий.
В свете заявления Израиля об эвакуации связанные с ООН структуры перевели свой персонал на юг сектора Газа "с целью продолжения поддержки жителей Газы <...> для обеспечения гуманитарной помощи", уточняется в заявлении всемирной организации.