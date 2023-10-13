Гутерриш высказался о требуемой Израилем эвакуации в Газе

"Перемещение более 1 млн человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья крайне опасно, а в некоторых случаев просто невозможно, - сказал он журналистам. "Больницы в секторе Газа переполнены и не смогут принять пациентов с севера [анклава] <...>, система здравоохранение находится на гране краха <...>, на территории всего анклава кризис водоснабжения", - добавил Гутерриш.