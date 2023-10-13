Во Франции установили максимальный уровень террористической угрозы
Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Максимальный уровень террористической угрозы был введён после убийства учителя в коммуне Аррас, а также на фоне увеличивающегося количества угроз из-за обострения палестинско-израильского конфликта.
Отмечается, что в стране был введён уровень «опасность теракта», который считается самым серьёзным из всех.
Ранее вооружённый холодным оружием мужчина ворвался в школу во французском городе Аррас, после чего ранил несколько человек и убил учителя.
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