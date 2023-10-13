Ниинисте отказался отвечать на вопрос о ЧП на Balticconnector

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе встречи глав государств и правительств — участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) отказались обсуждать причины повреждения газопровода Balticconnector и вероятного виновника произошедшего, сообщает телерадиоканал Yle. По словам Ниинисте, текущая ситуация не располагает к обсуждению этой темы.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда я не могу ответить на это вопросы. Они очень деликатные, — сказал финский президент, отвечая на вопрос о возможной причастности РФ к инциденту.

В свою очередь Кая Каллас подчеркнула, что обвинение в нанесении ущерба очень серьезное. Его нельзя предъявлять, не имея на то веских доказательств, указала политик.

JEF представляет региональное объединение десяти стран Северной Европы. Оно было создано в 2014 году, в его состав входят, помимо Финляндии и Эстонии, также Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Периодически они проводят совместные учения.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки после того, как оператор в 02:00 мск зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.