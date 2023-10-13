В ООН назвали условие для отправки гумпомощи в Газу

Для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа требуется «зеленый свет» от Израиля . Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , передает «РИА Новости».

«Мы ждем зеленого света от израильтян», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.