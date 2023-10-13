В ООН назвали условие для отправки гумпомощи в Газу
Для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа требуется «зеленый свет» от Израиля. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
«Мы ждем зеленого света от израильтян», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал открыть гуманитарные коридоры и отправить в сектор Газа помощь.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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