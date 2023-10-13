Глава Еврокомиссии назвала единственного виновника эскалации вокруг сектора Газа

© Газета.Ru

«Только ХАМАС несет ответственность за происходящее», — сказала она.

По словам политика, действия этого движения «не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа».

«Я знаю, что то, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия», — продолжила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что «Израиль имеет право защищать себя», и что «защищать свой народ — это его обязанность».

«Сейчас время проявлять солидарность с Израилем, поэтому я нахожусь здесь», — сказала глава ЕК.

13 октября фон дер Ляйен уже говорила о праве Израиля защищать себя после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

Она заявляла, что оправдать действия ХАМАС нельзя, поскольку они являют собой теракты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.