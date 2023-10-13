Постпред Израиля при ООН назвал временной эвакуацию жителей севера Газы

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Эвакуация жителей северной части сектора Газа на юг является временной мерой, необходимой для обеспечения безопасности мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на мероприятии с семьями пленных, захваченных ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября.

"Жителям на севере сектора Газа рекомендовалось временно отправиться на юг, чтобы снизить ущерб гражданскому населению. ООН должна нас хвалить за то, что мы приняли такие меры предосторожности", - сказал он.