В ООН отреагировали на сообщения о применении Израилем фосфорных бомб
ООН не обладает независимыми подтверждениями информации о применении Израилем фосфорных бомб. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
«Я не видел каких-либо докладов. Если мы увидим подобное, уверен, мы сообщим об этом. Мне не сообщали, что мы видели, чтобы подобный тип боеприпасов применялся», — сказал он.
Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов в районе Аль-Карама.
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