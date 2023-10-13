В ООН сообщили, что сектор Газа не получил «ни капли воды» за шесть дней

«Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ. — RT)... Он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе», — цитирует его ТАСС.