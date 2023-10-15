Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа на несколько часов. Об этом пишет издание Jerusalem Post.
Отмечается, что мирным гражданам позволят уехать в южные части анклава. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), гуманитарный коридор откроется с 10:00 до 13:00 по местному времени.
При этом уточняется, что израильские военные обещают не обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.
Ранее в октябре ООН выступила за открытие гуманитарного коридора в сектор Газа. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что действия Израиля противоречат международному праву, поэтому организация настаивает на отказе Тель-Авива от запрета ввозить топливо, продукты, воду и медицинские материалы.