Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа на несколько часов. Об этом пишет издание Jerusalem Post.

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Отмечается, что мирным гражданам позволят уехать в южные части анклава. Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), гуманитарный коридор откроется с 10:00 до 13:00 по местному времени.

При этом уточняется, что израильские военные обещают не обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.