В Риме начались беспорядки из-за Палестины

Столкновения с применением дымовых шашек произошли между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов в ходе шествия в поддержку Палестины в Риме, сообщает радиостанция Radio-1. Отмечается, что в акции, проходящей у римского университета «Сапиенца», принимают участие студенты.