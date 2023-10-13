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В Риме начались беспорядки из-за Палестины

Столкновения с применением дымовых шашек произошли между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов в ходе шествия в поддержку Палестины в Риме, сообщает радиостанция Radio-1. Отмечается, что в акции, проходящей у римского университета «Сапиенца», принимают участие студенты.

В Риме начались беспорядки из-за Палестины
© globallookpress.com

Радиостанция сообщает, что студенты изменили заранее оговоренный маршрут. Вмешалась полиция, которую молодые люди забрасывали яйцами и дымовыми шашками.

Одновременно акция в поддержку Палестины и «против оккупации» проходит в Неаполе. В местах манифестаций усилены меры безопасности.