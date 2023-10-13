Израиль провел рейды в секторе Газа для поиска заложников

Армия обороны Израиля сообщила о проведении рейдов на территории сектора Газа для поиска противника и заложников. Об этом израильская армия сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в рейде участвовала пехота при поддержке танков. «За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников», — сказано в заявлении израильской армии.

Там также добавили, что в результате рейдов были собраны необходимые доказательства, которые могут помочь найти заложников в будущем.

«В дополнение солдаты Армии обороны Израиля нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля», — добавили в армии Израиля.