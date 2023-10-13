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В ООН понадеялись на расследование гибели журналиста Reuters

ООН надеется, что гибель фотографа агентства Reuters на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, брифинг которого транслировался на YouTube-канале Forbes. Он также выразил соболезнования в связи со смертью фотокорреспондента.

В ООН понадеялись на расследование гибели журналиста Reuters
© globallookpress.com

Это еще один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование того, что произошло на самом деле, — сказал он.

Ранее стало известно, что фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, погиб на юге Ливана в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Израиля. Еще двое журналистов Al Jazeera получили ранения.

В этот же день израильская армия запустила две ракеты по городу Эн-Накура в Ливане. Обстрел производился с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол». Также над городом периодически пролетают израильские разведывательные самолеты.

До этого ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.